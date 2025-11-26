Yirendai zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yirendai lud am 25.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,81 CNY gegenüber 2,02 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1,56 Milliarden CNY gegenüber 1,48 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at