YIT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

YIT lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 613,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte YIT 469,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at