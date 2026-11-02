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02.11.2026 06:31:29
YIT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
YIT hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -0,03 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,050 EUR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 533,0 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte YIT einen Umsatz von 402,0 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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