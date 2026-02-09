|
YIT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
YIT äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Umsatzseitig wurden 648,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte YIT 555,8 Millionen USD umgesetzt.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,080 USD gegenüber -0,280 USD im Vorjahr verkündet.
Auf der Umsatzseite hat YIT im vergangenen Geschäftsjahr 1,98 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte YIT 1,97 Milliarden USD umsetzen können.
