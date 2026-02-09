09.02.2026 06:31:29

YIT stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

YIT hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 521,0 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 557,0 Millionen EUR ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,140 EUR vermeldet. Im Vorjahr waren -0,510 EUR erwirtschaftet worden.

YIT hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,76 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,82 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,072 EUR und einen Umsatz von 1,77 Milliarden EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at

