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27.07.2026 06:31:29
YIT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
YIT präsentierte am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
YIT hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 EUR je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat YIT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 427,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 412,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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