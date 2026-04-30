Yiwu Huading Nylon öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yiwu Huading Nylon gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 1,14 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at