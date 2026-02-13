YKM Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

YKM Industries hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 24,58 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -22,670 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 161,0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte YKM Industries 159,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at