YKM Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

YKM Industries hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 52,76 INR. Im Vorjahresviertel waren -31,890 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 167,3 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 142,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at