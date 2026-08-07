YKM Industries präsentierte Quartalsergebnisse

YKM Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

YKM Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6,99 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -16,780 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat YKM Industries 222,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 167,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at