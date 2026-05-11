YKT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

YKT hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16,62 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -10,940 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 172,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,59 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,05 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at