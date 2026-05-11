|
11.05.2026 06:31:29
YKT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
YKT hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16,62 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -10,940 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 172,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,59 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,05 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen wenig bewegt -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.