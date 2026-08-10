YKT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

YKT hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

YKT hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 13,48 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -8,780 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat YKT 3,35 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at