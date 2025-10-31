Yleiselektroniikka O mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yleiselektroniikka O hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yleiselektroniikka O im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at