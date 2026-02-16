Yleiselektroniikka O vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Yleiselektroniikka O hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 EUR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yleiselektroniikka O im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 39,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,720 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,300 EUR je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 153,30 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 134,00 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at