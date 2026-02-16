|
16.02.2026 06:31:31
Yleiselektroniikka O vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Yleiselektroniikka O hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 EUR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yleiselektroniikka O im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 39,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,720 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,300 EUR je Aktie vermeldet.
Der Jahresumsatz wurde auf 153,30 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 134,00 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.