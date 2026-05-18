YMIRLINK stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

YMIRLINK äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 28,29 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 24,85 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 829,4 Millionen JPY gegenüber 724,9 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at