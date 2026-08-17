YMIRLINK stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

YMIRLINK gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 31,26 JPY. Im Vorjahresviertel waren 24,06 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat YMIRLINK mit einem Umsatz von insgesamt 852,9 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 747,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at