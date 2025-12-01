Ynvisible Interactive: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ynvisible Interactive äußerte sich am 28.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ynvisible Interactive 0,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 71,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at