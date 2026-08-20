YOC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

YOC hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 EUR gegenüber -0,070 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat YOC im vergangenen Quartal 9,7 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte YOC 9,8 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at