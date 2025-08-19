YOC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

YOC hat am 18.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,180 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat YOC mit einem Umsatz von insgesamt 9,8 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,29 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at