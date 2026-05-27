YOC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

YOC hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,130 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,3 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,0 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at