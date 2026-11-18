YOC hat am 17.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte YOC -0,060 EUR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat YOC 8,1 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,5 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at