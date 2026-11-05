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05.11.2026 06:31:28
Yodogawa Steel Works: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Yodogawa Steel Works hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 44,04 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yodogawa Steel Works 18,26 JPY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54,96 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 49,11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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