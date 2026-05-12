12.05.2026 06:31:29

Yodogawa Steel Works präsentierte Quartalsergebnisse

Yodogawa Steel Works stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Yodogawa Steel Works hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 55,24 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15,19 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 46,41 Milliarden JPY – eine Minderung von 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 51,72 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 120,49 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 93,41 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Yodogawa Steel Works 195,37 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 208,46 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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