Yodogawa Steel Works stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yodogawa Steel Works präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,47 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 38,14 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 47,09 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 8,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yodogawa Steel Works 51,42 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at