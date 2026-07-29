Yokogawa Bridge legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yokogawa Bridge präsentierte am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,66 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 18,30 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41,20 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 33,45 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at