Yokogawa Bridge präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yokogawa Bridge hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 47,52 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 56,51 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 45,97 Milliarden JPY gegenüber 36,08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at