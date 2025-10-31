Yokogawa Bridge präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yokogawa Bridge hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 56,51 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yokogawa Bridge 55,29 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,08 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,98 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at