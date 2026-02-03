|
03.02.2026 06:31:28
Yokogawa Bridge präsentierte Quartalsergebnisse
Yokogawa Bridge hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 73,01 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 78,11 JPY je Aktie erzielt worden.
Yokogawa Bridge hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,98 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
