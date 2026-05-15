Yokogawa Bridge veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yokogawa Bridge hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 70,52 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yokogawa Bridge 152,12 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 38,37 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 13,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 218,34 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 317,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 9,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 143,88 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 159,37 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at