06.11.2025 06:31:29
Yokogawa Electric gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Yokogawa Electric lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,03 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 922,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
