Yokogawa Electric gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yokogawa Electric lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,03 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 922,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at