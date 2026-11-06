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06.11.2026 06:31:28
Yokogawa Electric präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Yokogawa Electric lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yokogawa Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 0,760 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 985,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,03 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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