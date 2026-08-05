Yokogawa Electric: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Yokogawa Electric ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yokogawa Electric die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 48,27 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 59,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 141,35 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 130,21 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at