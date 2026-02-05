Yokogawa Electric veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yokogawa Electric hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yokogawa Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 0,710 USD in den Büchern gestanden.

Yokogawa Electric hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 988,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 933,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at