Yokogawa Electric: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yokogawa Electric hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 60,71 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yokogawa Electric 54,29 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 142,31 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 152,32 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at