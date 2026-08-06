Yokogawa Electric zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yokogawa Electric hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 887,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 900,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at