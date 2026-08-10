Yokohama Gyorui gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yokohama Gyorui präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,02 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,13 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,85 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at