Yokohama Gyorui legte Quartalsergebnis vor

Yokohama Gyorui lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,85 JPY gegenüber 9,91 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 6,12 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,07 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at