Yokohama Gyorui mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yokohama Gyorui stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yokohama Gyorui ein EPS von 8,41 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Yokohama Gyorui in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,18 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,13 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at