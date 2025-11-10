Yokohama Gyorui präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yokohama Gyorui hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 8,41 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yokohama Gyorui 6,55 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 5,13 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yokohama Gyorui 4,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at