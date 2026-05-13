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13.05.2026 06:31:29
Yokohama Gyorui: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Yokohama Gyorui äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,39 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 6,09 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,89 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,79 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 29,67 JPY. Im letzten Jahr hatte Yokohama Gyorui einen Gewinn von 28,95 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,98 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 20,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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