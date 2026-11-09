Yokohama Maruuo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yokohama Maruuo hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,04 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 9,26 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Yokohama Maruuo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,46 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at