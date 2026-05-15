Yokohama Maruuo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yokohama Maruuo hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17,15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,23 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,65 Milliarden JPY – ein Plus von 8,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yokohama Maruuo 8,89 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 98,26 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 79,82 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 40,64 Milliarden JPY – ein Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Yokohama Maruuo 39,84 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at