Yokohama Maruuo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yokohama Maruuo lud am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 44,81 JPY. Im Vorjahresviertel waren 31,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Yokohama Maruuo mit einem Umsatz von insgesamt 12,25 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at