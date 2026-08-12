Yokohama Rubber hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Yokohama Rubber hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 368,00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 171,12 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Yokohama Rubber mit einem Umsatz von insgesamt 335,59 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 304,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,36 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at