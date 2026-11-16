Yokohama Rubber legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yokohama Rubber stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 148,99 JPY. Im Vorjahresviertel waren 194,22 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 327,47 Milliarden JPY gegenüber 297,99 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at