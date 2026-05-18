Yokohama Rubber öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yokohama Rubber hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 93,62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 53,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 303,81 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 275,12 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at