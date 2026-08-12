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12.08.2026 06:31:29
Yokohama Rubber präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Yokohama Rubber hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Yokohama Rubber im vergangenen Quartal 2,11 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yokohama Rubber 2,10 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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