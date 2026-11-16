Yokohama Rubber präsentierte Quartalsergebnisse

Yokohama Rubber hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yokohama Rubber ein EPS von 1,32 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,06 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,02 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at