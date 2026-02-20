Yokohama Rubber stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yokohama Rubber lud am 19.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 249,47 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yokohama Rubber 88,15 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 357,77 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yokohama Rubber 311,84 Milliarden JPY umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 668,55 JPY gegenüber 467,81 JPY im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 1 234,96 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Yokohama Rubber 1 094,75 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at