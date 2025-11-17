|
Yokohama Rubber stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Yokohama Rubber stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 194,22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 88,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 297,99 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yokohama Rubber 257,62 Milliarden JPY umgesetzt.
